La Gazzetta dello Sport: "Polveriera Roma. De Rossi, rabbia ultrà"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla di Daniele De Rossi e del suo addio (da calciatore) alla Roma. Un saluto annunciato che però è stato contestato dagli ultrà giallorossi, i quali vorrebbero che il centrocampista restasse. Nel mirino la società, la quale a sua volta avrebbe offerto al giocatore un ruolo dirigenziale, ma De Rossi si sente ancora protagonista sul campo. Per lui le offerte non mancano: difficile comunque che resti in Italia, più probabile un'avventura negli Stati Uniti. La società, d'altra parte, avrebbe motivato la sua scelta con i guai fisici del calciatore, che non gli consentirebbero di tenere certi ritmi.