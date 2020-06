La Gazzetta dello Sport: “Pordenone-Venezia, sì. Allarme rientrato”

Spazio all’unica sfida in dubbio in Serie B sulla Gazzetta dello Sport in edicola: “Pordenone-Venezia sì. Allarme rientrato”. “Domani in campo a Trieste dopo l’ok del Governo. Mancava ancora l’atto amministrativo che regolarizzasse ufficialemente la quarantena soft, ma ieri in tarda serata è arrivato il via libera del Governo. - si legge ancora – Il Venezia si è avvicinato alla sfidain un’atmosfera surreale vissuta sull’ottovolante elle emozioni”.