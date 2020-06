La Gazzetta dello Sport: "Prezioso Brozovic: l'Inter vuole blindarlo"

"Prezioso Brozovic: l'Inter vuole blindarlo", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio basso. L'Inter vuole evitare sorprese di ogni sorta e blindare il faro del suo centrocampo, il croato Marcelo Brozovic. Pronta la bozza di contratto fino al 2024. E' fondamentale per Antonio Conte: lotta, imposta, ruba palloni e va al tiro, nessuno come lui in Serie A a livello di km percorsi.