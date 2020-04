La Gazzetta dello Sport: "Prime prove di ripartenza"

"Prime prove di ripartenza", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto. Si provano a gettare le basi per la ripartenza del campionato, con il Consiglio di Lega che prova a stilare una prima bozza di calendario da sottoporre alle società nell'assemblea di martedì prossimo. L'ipotesi prevede il via il 27/28 maggio con le semifinali di Coppa Italia, per poi far riprendere tre giorni dopo la Serie A. Il comitato scientifico sta ultimando il protocollo che tutte le squadre dovranno rispettare, con test e rigide misure a cui sottoporre tutto il gruppo, dai calciatori allo staff.