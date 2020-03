La Gazzetta dello Sport: "Rangnick studia già l'italiano. Così si prepara per il Milan"

Si parla di futuro, con i rossoneri vicini all'accordo per Rangnick nonostante le smentite. "Rangnick studia già l'italiano. Così si prepara per il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Il candidato tecnico-manager, attualmente Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, pronto a sbarcare nella Milano rossonera.