La Gazzetta dello Sport, Rebic: "Adesso il Milan sa chi sono e Ibra è un condottiero"

"Turbo Rebic" scrive La Gazzetta dello Sport nel suo taglio alto. "Adesso il Milan sa chi sono e Ibra è un condottiero" dice il croato. Parola all'attaccante rossonero, uomo in più per il Milan: "Ho sempre creduto in me stesso, ringrazio Pioli perché mi ha dato fiducia e la continuità che cercavo. Ibra è un grande condottiero e ci migliora tutti. Io aspetto il futuro, questa città è il top".