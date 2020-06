La Gazzetta dello Sport: "Ricorsi: Cosenza e Trapani contro la FIGC"

"Ricorsi: Cosenza e Trapani contro la FIGC". Così, La Gazzetta dello Sport guarda al caos giudiziario che potrebbe scatenarsi dopo il Consiglio Federale, spiegando nel dettaglio che "Cosenza e Trapani, in Serie B, chiedono «di modificare il coefficiente correttivo tenendo conto di tutte le variabili utili per poter avere una proiezione quanto più verosimile dell’esito che si sarebbe potuto ottenere in campo». In Serie C sono tre le società che hanno agito contro la Figc: si tratta di Gozzano, Fano e Olbia".