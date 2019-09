© foto di WilMan

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica una pagina al Napoli e, in particolare, all'approfondimento su uno dei nuovi arrivi: "'Ringhio' Elmas dopo la Turchia infiamma anche Napoli e San Paolo. Grinta alla Gattuso e grandi giocate. Alla prima da titolare ha entusiasmato" la titolazione all'interno. E in vista dell'Europa, spazio anche ai rivali: "Il Liverpool va già a mille: è in assetto Champions. Mané e Salah di nuovo in sintonia dopo qualche scaramuccia, mentre Firmino è carico per il San Paolo. Caviglia k.o.: resta a casa Origi".