La Gazzetta dello Sport: "Ripartenza: la B ci crede. L’estate viene in soccorso"

"Ripartenza: la B ci crede. L’estate viene in soccorso": titola così, La Gazzetta dello Sport, la pagina dedicata alla Serie B. Che ancora naviga a vista circa il futuro della stagione 2019-2020: "Campionato anche ad agosto: club al lavoro per i ritiri. Ma se si fermasse la Seconda divisione tedesca?".

Il riferimento, come spiega la Rosa, è dato dal fatto che proprio nella Seconda Divisione in Germania "è nato il casus belli della ripartenza, con la Dinamo Dresda costretta a finire in quarantena per le due positività riscontrare fra i suoi giocatori. Una circostanza che costringerà a riscrivere il calendario. Il tema resta sempre lo stesso, in B come in A: una positività “in corsa” fermerebbe inevitabilmente il campionato, che a quel punto non avrebbe più date per poter andare in porto nei tempi previsti".