La Gazzetta dello Sport: "Ripartenza? Spadafora: 'Serve un piano B'"

"Ripartenza? Spadafora: "Serve un piano B". Così titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport. Prosegue la dura battaglia tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la Lega Calcio. Il ministro ieri ha ribadito come la "via per la ripartenza sia sempre più stretta. Serve un piano B". Mentre dal canto suo il presidente federale Gravina continua a dichiarare che "non firmerò per lo stop. Se vogliono fermare il calcio, deve farlo il Governo. Poi io mi adeguerò". Ma nel frattempo l'Uefa apre ad un ulteriore prolungamento della stagione.