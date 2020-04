La Gazzetta dello Sport: "Ritiro tutti insieme in un centro sportivo"

"Ritiro tutti insieme in un centro sportivo", così titola in taglio laterale La Gazzetta dello Sport, dedicato alle modalità di ripartenza del massimo campionato. Le squadre, con calciatori e staff al completo, dovranno restare in ritiro tutti insieme per evitare contagi dall'esterno. E' questo il consiglio dei medici FIGC per dribblare il virus e permettere alle società di portare a termine i campionati.