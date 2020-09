La Gazzetta dello Sport: "Roma Boom"

"Roma Boom", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto. Il nuovo proprietario Dan Friedkin è scatenato sul mercato e regala due colpi importanti a mister Fonseca: c'è l'accordo con il Napoli per il passaggio di Arkadiusz Milik in giallorosso e ora manca solo il sì del polacco. Nella serata di ieri poi la Roma ha battuto la concorrenza di tutte le altre squadre per arrivare a Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona.