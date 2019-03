La Gazzetta dello Sport: "Roma brutta e affondata, la Spal gode con Petagna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma brutta e affondata, la Spal gode con Petagna", titola così La Gazzetta dello Sport che commenta la brutta sconfitta rimediata dalla squadra di Ranieri a Ferrara: "Il primo k.o. dell’era Ranieri rischia di pesare moltissimo nella corsa all’Europa. Per gli emiliani ossigeno puro in chiave salvezza. Dopo il sacco di Roma, quando passò per 2-0 all’Olimpico, la Spal aveva vinto soltanto una sola altra volta in questo campionato. Aspettava di nuovo i giallorossi e un girone dopo non ha cambiato la sentenza. In casa poi erano sei mesi che non vedevano un successo: dal 17 settembre contro l’Atalanta; a Ferrara adesso suonano campane a festa".