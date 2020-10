La Gazzetta dello Sport: "Roma in rosso. Bilancio a -204 milioni: servono plusvalenze"

"Roma in rosso. Bilancio a -204 milioni: servono plusvalenze" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. È pesante l’eredità di Pallotta. Il neo patron Friedkin ha deciso: cessioni e un aumento di capitale più ampio. La mancata qualificazione alla Champions e la pandemia hanno influito. La strada per sistemare i conti, da qui a un anno, corre sostanzialmente su tre diverse corsie: riattivare il botteghino, arrivare in fondo all'Europa League e le plusvalenze.