© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale dedicato alla Roma, ieri impegnata in Europa League e che in Austria non è andata oltre al pari contro il Wolfsberger. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Roma, il turnover di Fonseca stavolta non paga". Uno a uno il risultato finale della sfida, con i giallorossi che passano in vantaggio nella prima frazione con Spinazzola, salvo poi subire il pareggio austriaco.