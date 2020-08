La Gazzetta dello Sport: "Roma tra Siviglia e Friedkin"

"Roma tra Siviglia e Friedkin", si legge quest'oggi in apertura su La Gazzetta dello Sport. Fonseca si affida a Zaniolo per passare il turno. Intanto la vendita della società ormai è ad un passo. Sono giorni decisivi: sfida difficile col Siviglia, e inizia l'era Friedkin. "Avanzare in Europa League - si legge all'interno - porterebbe soldi pesanti nelle casse. Oggi atteso un comunicato per la Consob".