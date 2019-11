La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo e Sarri, l'incontro. Scuse in arrivo?"

© foto di stefano tedeschi

"Ronaldo e Sarri, oggi l'incontro. Scuse in arrivo?", titola così La Gazzetta dello Sport in taglio basso. Dopo il cambio della scorsa giornata e le tante polemiche degli ultimi giorni, oggi ci sarà il primo incontro tra Cristiano Ronaldo e mister Maurizio Sarri. Probabile che arrivino le scuse dell'asso portoghese al tecnico bianconero, considerati gli ultimi segnali di distensione arrivati da entrambe le parti in causa.