La Gazzetta dello Sport: "Rovella sente aria di Juve. L'intesa col Genoa è già stata raggiunta"

Nicolò Rovella "sente aria di Juve", secondo La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i bianconeri abbiano preso il largo su Inter e Roma con il passare dei giorni. Un'intesa di massima, a parole, sarebbe già stata raggiunta: "Rovella viene trasferito alla Juve a titolo definitivo e firma un contratto sino al 2025 - scrive la rosea -. Ma subito dopo viene girato in prestito al suo attuale club. L'intenzione sarebbe di lasciarlo a Marassi per altre due stagioni". La scintilla è scoccata quando la Juve ha dato la disponibilità a valutare il ragazzo 15 milioni: è lì che Preziosi ha fiutato l'affare. Non è detto, peraltro, che l'affare si limiti solo a Rovella: "In queste ore - prosegue il quotidiano - si è parlato anche di un altro gioiello juventino, quel Portanova che con Pirlo sta trovando pochi spazi".