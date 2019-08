© foto di Mattia Verdorale

"Rugani-Roma ci siamo quasi. E la Juve può cedere Emre". Questo il titolo a pagina 11 che La Gazzetta dello Sport dedica al mercato in uscita della Juventus. Il difensore italiano può finire alla corte di Fonseca e il suo futuro in bianconero è in forte bilico. La Juve vuole cedere anche un centrocampista e tra le possibili cessioni potrebbe esserci anche quella di Emre Can, poco preferito da Maurizio Sarri.