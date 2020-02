© foto di stefano tedeschi

“Salernitana irresistibile. Ventura avvicina le big”. Titola così nelle pagine sportive La Gazetta dello Spot dopo la vittoria dei campani sul Trapani. “Già 10 punti nel ritorno, la Serie A diretta adesso è a -1. - si legge nel sottotitolo - Decide Djuric, ma quanta fatica per domare il Trapani”.

“La Salernitana non si ferma più: dieci punti in quattro partite del girone di ritorno e, con la vittoria sul Trapani – inizia così l’articolo - (la quarta consecutiva dinanzi al proprio pubblico), la squadra di Ventura è tornata al quarto posto, a un solo punto dalla zona promozione diretta. Brava la Salernitana, ma onore al Trapani che non ha demeritato. Ma i complimenti non fanno classifica. Cosi se a Salerno si sogna il grande calcio, in Sicilia si teme l’immediato ritorno in C”.