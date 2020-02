© foto di Michele Castellani

Non c'è solo il calcio giocato in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. La giornata di ieri è stata travolta dalla notizia della morte di Luciano Gaucci, imprenditore ed ex presidente del Perugia e non solo. A 81 anni è andato via a Santo Domingo, dove ormai viveva da tempo, e la Rosea ci ha tenuto a tributarlo meritatamente: "Calcio, cavalli e allenatori. Addio Gaucci, un presidente tra trionfi e fallimenti".