La Gazzetta dello Sport: "Sampdoria, rebus allenatore"

© foto di stefano tedeschi

Dopo la rescissione contrattuale con Eusebio Di Francesco la Sampdoria è ancora alla ricerca del nuovo allenatore che possa portare la squadra in zone tranquille. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in taglio basso titola: "Sampdoria, rebus allenatore". Ieri è arrivato il no anche di Gennaro Gattuso, così il rebus del presidente Ferrero si sposta ora su altri due nomi: da Luigi DI Biagio a Gianni De Biasi. Una decisione delicata per il numero uno blucerchiato.