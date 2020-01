© foto di stefano tedeschi

Taglio basso dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato all'Inter ed al mercato dei nerazzurri, con la società al lavoro per regalare a mister Conte i colpi richiesti: "Sarà acContentato", il titolo del quotidiano. Il super colpo sarà Eriksen dal Tottenham per il quale Marotta sta trattando con i londinesi: parti non troppo lontane e chiusura che potrebbe arrivare a breve. Poi Ashley Young dal Manchester United: è questione di giorni, potrebbe essere lui il primo acquisto nerazzurro. Ed infine un tris di nomi per il terzo colpo: Vidal, Giroud o Kessié?