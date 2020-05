La Gazzetta dello Sport: "Sarà un'estate in apnea"

"Sarà un'estate in apnea", così titola La Gazzetta dello Sport a centro pagina, ed il riferimento non è al meteo ma alla FIGC, che cercherà di far giocare anche Serie B e Serie C, prolungando il calendario anche oltre il 2 agosto. Se la federazione riuscirà a far ripartire tutti e tre i campionati professionistici saranno tanti gli impegni concentrati in soli tre mesi. L'unico punto di rottura è arrivato sul fronte stipendi di calciatori ed allenatori.