La Gazzetta dello Sport: "Sarri, il Lione è più di un esame"

In taglio basso sull'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per l'imminente impegno europeo dei bianconeri: "Sarri, il Lione è più di un esame". L'allenatore si gioca Europa e futuro: deve portare la Juve tra le prime otto. Paratici ha blindato il tecnico, ma un'eliminazione agli ottavi potrebbe cambiare il suo destino: Zidane è il sogno, torna in lizza Simone Inzaghi in caso d'addio. Alla Continassa si lavora per la rimonta: più della condizione fisica conterà la testa.