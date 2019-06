La Gazzetta dello Sport: "Sarri in, Cancelo out"

© foto di stefano tedeschi

Tra le pagine interne de La Gazzetta dello Sport viene fatto il punto della situazione in casa Juventus, con titolo: "Sarri in, Cancelo out". Secondo la rosea il numero uno del Chelsea Roman Abramovich sarebbe pronto a liberare Maurizio Sarri, e già oggi potrebbe arrivare il via libera per il tecnico alla Juventus. Il tutto dovrebbe chiudersi entro lunedì. Nel frattempo Joao Cancelo è diretto verso il Manchester City, chiesto da Pep Guardiola: si potrebbe profilare uno scambio con Danilo.