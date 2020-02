vedi letture

La Gazzetta dello Sport: "Sarri in trincea. E litiga con le Poste"

"Sarri in trincea. E litiga con le Poste", è il titolo de La Gazzetta dello Sport in taglio alto. Stasera andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, ed il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato ieri in conferenza stampa difendendosi dagli attacchi degli ultimi giorni: "Essere sotto esame è normale alla Juventus. Se non avessi voluto pressioni sarei andato a lavorare in Posta". E puntuale è arrivata la risposta piccata delle Poste Italiane: "Da noi gli esami ci sono. Dedichi qualche minuto del suo prezioso tempo ad informarsi meglio...".