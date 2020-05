La Gazzetta dello Sport: "Sarri lancia la Juve senza centravanti"

vedi letture

Taglio laterale per la Juve di Maurizio Sarri su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Sarri lancia la Juve senza centravanti". Il tecnico bianconero ieri è rientrato alla Continassa per osservare le sedute individuali dei suoi giocatori, in attesa di poter, forse, ripartire con le sedute di gruppo da lunedì. E sta pensando ad una rivoluzione per la sua Juventus, che potrebbe giocare senza centravanti, con Dybala falso nueve, visti i ritardi di Gonzalo Higuain. Nel frattempo Andrea Barzagli ha salutato tutti ieri dopo la decisione di lasciare lo staff di Sarri e la Juventus, dove allenava la difesa: "Una scelta molto sofferta, ma sento il bisogno di stare vicino alla mia famiglia".