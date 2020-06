La Gazzetta dello Sport: "Sbarca Hakimi. Oggi la firma con l'Inter ma senza festa"

vedi letture

"Sbarca Hakimi. Oggi la firma con l'Inter ma senza festa" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Oggi visite mediche e firma per il primo grande colpo di mercato nerazzurro in vista della prossima stagione. Non è tempo di abbracci o strette di mano. Ci si saluta a distanza e con le dovute precauzioni Achraf Hakimi vivrà il suo primo giorno a Milano. Giornata low profile: nessuna visita ad Appiano.