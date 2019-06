La Gazzetta dello Sport: "Scalata Sensi, così ha convinto l'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Juventus in prima oggi su La Gazzetta dello Sport. Da una squadra all'altra, da un colpo quasi fatto a uno ormai definito. Nella serata di venerdì l'Inter ha trovato l'accordo con il Sassuolo per Stefano Sensi, destinato a diventare un nuovo centrocampista nerazzurro in un affare da circa 30 milioni (a lui cinque anni di contratto a due milioni a stagione). Se ne parla anche in prima pagina sulla Gazzetta, che titola: "Scalata Sensi nel mito di Xavi. Così ha convinto l'Inter di Conte.