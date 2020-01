"Scambio!", è il titolo in taglio alto su La Gazzetta dello Sport odierna dedicato a Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, che oggi dopo le visite mediche di rito cambieranno maglia: il terzino della Roma all'Inter e l'esterno nerazzurro in giallorosso. L'Inter sta poi portando avanti un blitz per assicurarsi Christian Eriksen, centrocampista danese del Tottenham. Nerazzurri decisi a chiudere a stretto giro di posta, con il danese ieri fischiato dal suo pubblico.