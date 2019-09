La Gazzetta dello Sport: "Scivolone Napoli. E' a -6 dalla vetta"

© foto di stefano tedeschi

Brutta battuta d'arresto per il Napoli di Carlo Ancelotti, che ieri sera è uscito sconfitto dal San Paolo nel match contro il Cagliari. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha titolato in taglio laterale: "Scivolone Napoli. E' a -6 dalla vetta". Decisiva la rete di Castro a pochi minuti dal termine: il centrocampista si inserisce alla perfezione e sfrutta di testa un preciso cross di Nandez. Il tecnico azzurro: "La classifica piange, ma non sono preoccupato". Ora l'Inter capolista dista già 6 punti, dopo sole cinque giornate di campionato.