© foto di stefano tedeschi

Spettacolo alla Sardegna Arena, con i rossoblu di mister Maran che stendono con cinque reti la Fiorentina di Vincenzo Montella e si portano al terzo posto in compagnia della Lazio, così La Gazzetta dello Sport titola: "Sempre più Cagliari". Tre assist ed un gol per un ritrovato Radja Nainggolan. Da sottolineare il modo di giocare del Cagliari, che si diverte e fa divertire, giocando in maniera armoniosa senza rinunciare all'aggressività.