Da chi lotta per il titolo a chi pensava di poterlo fare e invece si ritrova con una media punti da zona retrocessione. Il Napoli è in piena crisi e lo testimonia l'ennesimo k.o. al San Paolo, stavolta contro una Fiorentina spettacolare, capace di rifilare due gol agli azzurri, uno per tempo, e di agguantarlo in classifica dopo un avvio di stagione choc. "Il Napoli non c'è più", è il titolo presente in taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la squadra sia tornata in ritiro già ieri sera.