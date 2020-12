La Gazzetta dello Sport: "Shock a Parigi, frase razzista del quarto uomo a Webó"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al brutto episodio di ieri sera con il titolo seguente: "Shock a Parigi, frase razzista del quarto uomo". Durante PSG-Basaksehir è accaduto qualcosa di molto grave ed inedito con il quarto uomo, il romeno Coltescu, che ha apostrofato con "negro" il vice allenatore dei turchi. Al 13' decisione storica dei calciatori che hanno deciso di non rientrare in campo, con l'UEFA ultima a prendere posizione. Coltescu si è giustificato dicendo che "negru" in romeno non avrebbe connotazioni razziste, ma così ha mandato tutti in escandescenza, in particolare Demba Ba che ha accusato il quarto uomo di non aver utilizzato l'inglese, lingua ufficiale in Champions League, e di non aver formulato la sua frase con rispetto, distinguendo il vice allenatore dal colore della pelle.