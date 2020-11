La Gazzetta dello Sport: "Si aggrava la posizione della Lazio. Rischi sportivi e penali"

Sulla vicenda tamponi in casa Lazio continua ad indagare la Procura federale: "Le violazioni del protocollo su cui si indaga - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - iniziano ad essere diverse e la posizione del club sembra aggravarsi giorno dopo giorno. Oltre al caso Immobile e alla violazione dell'isolamento per la gara con il Torino, l'attenzione degli ispettori è in gran parte sulla mancata comunicazione alla ASL competente dei casi positivi".

Pure questa grave mancanza, fa notare il quotidiano, "contestabile penalmente anche dalla Procura della Repubblica", rientra tra le violazioni del protocollo e potrebbe avere conseguenze pesantissime sulla stagione della Lazio, soprattutto se dovessero emergere più positivi non dichiarati negli ultimi mesi. Le sanzioni prevedono una gradualità in base alla violazione commessa: "Si va dall'ammenda alla penalizzazione, quindi la retrocessione e infine l'esclusione dal campionato", si legge. "La Lazio dunque è davvero nei guai - osserva la rosea -. Accertata la violazione, dovrà anche dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave, circostanza per cui sul medico del club peserebbe pure la responsabilità penale".