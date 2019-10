La Gazzetta dello Sport: "Si è rotto D'Ambrosio, Inter in emergenza"

"Si è rotto D'Ambrosio, Inter in emergenza", titola così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dopo le dichiarazioni del terzino dell'Inter Danilo D'Ambrosio alla fine della gara vinta dall'Italia contro la Grecia, in cui temeva la frattura ad un dito del piede, ieri è arrivato anche il responso ufficiale, che conferma i dubbi del giocatore. Ora per i nerazzurri è emergenza, con l'esterno che salterà due/tre settimane piene di impegni ravvicinati ed Alexis Sanchez che preoccupa non poco l'ambiente interista: in giornata sarà valutato dallo staff medico, ma si prospetta un lungo stop.