La Gazzetta dello Sport si interroga. "Qual è la Juventus di Pirlo?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si interroga sul processo di crescita della Juventus, chiedendosi: "Qual è la Juventus di Pirlo?". La Juve è costruita su principi chiari. Difende 4-4-2 e attacca con tre difensori, due centrocampisti e cinque uomini sulla linea di attacco. Cuadrado e Chiesa (o Bernardeschi) allargano il campo, Morata è il riferimento centrale, una mezzala-trequartista si sposta per cercare palleggio, imbucate e inserimenti. La squadra di Pirlo è questa e questo non cambierà se non nei dettagli, nelle interpretazioni dei singoli. La Juve quindi diventerà più forte se, con questo hardware, migliorerà il software: il dialogo tra compagni, l’intensità del pressing, la qualità delle giocate. Velocizzare il palleggio, occupare stabilmente la metà campo offensiva, recuperare palla vicino alla porta avversaria, gestire meglio il ritmo della partita, sono principi base della Juventus.

Arthur, Bentancur, Rabiot e McKennie sono un grandissimo giocatore... diviso quattro: il palleggio è finito ad Arthur, la fisicità a Rabiot, il senso dell’inserimento a McKennie, la solidità difensiva a Bentancur. Il problema è che si tratta di sceglierne due. Ecco un possibile passo avanti nella stabilizzazione: trovare una coppia titolare o un leader e con lui crescere di livello. E come si vince? L’ultima stagione di Allegri, con una squadra troppo superiore alla concorrenza, ha come eliminato l’istinto da killer: senza prede da cacciare, la Juve è diventata troppo buona. Questo è il salto più difficile: Pirlo sarebbe a metà strada se la squadra tornasse a far paura alle avversarie prima di giocare, come quando lui era un calciatore.