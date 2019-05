La Gazzetta dello Sport: "Si scatena il mercato. Juve e Inter, via!"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il calciomercato, titolando così: "Si scatena il mercato. Juve e Inter, via!". I bianconeri sono forti su Marquinhos del Paris Saint Germain e avrebbero già l'ok del brasiliano, ma occhio anche alla questione allenatore. Blitz di Paratici a Londra, con Maurizio Sarri che ora è in pole position, ma attenzione a Mauricio Pochettino. I nerazzurri invece stanno pensando ad uno scambio con il Manchester United che vede coinvolti Jordan Lukaku ed Ivan Perisic.

Il mercato del Milan - I rossoneri stanno puntando forte sul direttore sportivo del Lille Luis Campos, ed i piani del possibile nuovo ds del Milan prevedono di portare tanti giovani da poter valorizzare e sfruttare poi come plusvalenze future. Per questo il quotidiano titola: "Milan, da Bamba a Soumaré: ecco la svolta targata Lille". Il favorito all'eredità di Leonardo potrebbe creare un asse proprio con i francesi.

Lazio, parla Correa - In taglio basso spazio alle parole di Joaquin Correa, dopo la vittoria di Coppa Italia: "Un sogno la prima coppa. E mi ha chiamato anche Veron". L'argentino è sicuramente uno dei più in forma del momento, ed oltre alla rete che ha sbloccato la finale contro l'Atalanta, ha trovato la via del gol anche lunedì sera nel posticipo contro il Bologna terminato 3 a 3.