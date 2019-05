La Gazzetta dello Sport: "Siamo la coppa più bella d'Italia"

© foto di Giulio Falciai

"Siamo la coppa più bella d'Italia". Questo il titolo principale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Stasera, alle 20:45, ci sarà il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Il quotidiano, infatti, scrive come la macchina da gol di Gasp voglia riportare a Bergamo un trofeo che manca dal '63. Si legge anche delle invenzioni di Inzaghi per il settimo sigillo.

Conte (il Premier) - "Io, il giro, il Foggia e il mio no alla Super Champions". Questo il titolo che il quotidiano ha dato, in taglio alto, all'intervista a Giuseppe Conte. Per la prima volta, infatti, il capo del governo si racconta a proposito delle sue passioni sportive.