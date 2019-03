La Gazzetta dello Sport: "Signora grandi imprese. Da Bilbao all'Olimpico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Signora grandi imprese. Da Bilbao all'Olimpico, così la Juve è leggenda" titola La Gazzetta dello Sport: "Allo Stadium una notte magica che fa rivivere i vecchi trionfi europei. Le perle di Platini e l'urlo di Ravanelli, quante gioie in bianconero". Fra le partite storiche l'andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni 1983 contro l'Aston Villa campione in carica, col successo 2-1 a Birmingham, ma anche la finale di ritorno di Coppa UEFA contro l'Athletic nel 1977, il 3-1 al Real Madrid nel 2003 ribaltando il ko al "Bernabeu" e il 3-0 in casa contro il Barcellona due anni fa.