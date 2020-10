La Gazzetta dello Sport: "Simeone vola col Cagliari". Ma il sogno è raggiungere il padre

"Il Cholito vola, gol con il Cagliari pensando a papà". La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi propone un approfondimento su Giovanni Simeone, che sta vivendo un gran momento di forma in Sardegna. Dopo il lockdown non si è più fermato: il suo sogno è essere allenato un giorno dal genitore, magari in Liga.