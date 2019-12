© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato alla Lazio che si impone per 3 a 1 sulla Juventus e si aggiudica la Supercoppa Italiana: "SpettacoLazio". Seconda vittoria consecutiva sui bianconeri per gli uomini di Simone Inzaghi, che si aggiudicano il trofeo con le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Alla Juventus non basta il tap in di Paulo Dybala sul finire del primo tempo. Sarri tuona: "Siamo senza energie".