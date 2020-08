La Gazzetta dello Sport: "Spezia carico, Frosinone esperto: non è ancora finita"

"Spezia carico, Frosinone esperto: non è ancora finita": così La Gazzetta dello Sport. Le due squadre si giocano un posto per la Serie A, e domani si affronteranno nella finale di ritorno che si giocherà al "Picco", e che vedrà i liguri partire dal vantaggio dell'andata grazie alla rete di Emmanuel Gyasi: "Meno uno. Un giorno alla fine di una stagione iniziata quasi un anno fa (23 agosto, Pisa-Benevento), una partita alla realizzazione del sogno di una vita per La Spezia e lo Spezia, ma anche un gol da recuperare per il Frosinone (che deve vincere con due gol di scarto), che in questi playoff si è già trovato due volte nella condizione di dover per forza vincere in trasferta, e due volte lo ha fatto".