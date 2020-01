© foto di stefano tedeschi

"Spinazzola-Politano, via alla trattative", è il titolo in taglio alto dedicato da La Gazzetta dello Sport a Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. L''ultima idea di Inter e Roma: stanno pensando ad uno scambio che possa sistemare numericamente entrambe le rose e che coinvolgerebbe i due esterni. La trattativa può decollare a stretto giro di posta. Nel frattempo i nerazzurri alzano il pressing per Christian Eriksen e stringono per l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud.