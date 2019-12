© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Gazzetta dello Sport si sofferma poi anche sul duello scudetto tra Juventus e Inter e titola: "Sprint Juve-Inter. Con CR7 e Lukaku sfida al fattore S". Perché le prime due della classe giocano entrambe in casa, rispettivamente con Sassuolo e SPAL. Ed entrambe sono chiamate a vincere. Infine c'è spazio anche per il Milan, che oggi giocherà contro il Parma: "Il Milan non aspetta. Piatek a Parma riprova a rompere il digiuno".