La Gazzetta dello Sport su Benevento-Frosinone: “Amici contro”

Spazio alla sfida fra Benevento e Frosinone sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola che titola “Amici contro” visto che sulle panchine dei due club siedono Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta, compagni al Milan e in Nazionale, e stasera rivali in un big match che può dire molto nella corsa verso la Serie A. “Inzaghi trova Nesta. Stavolta niente Milan, ma si giocano la A. - si legge nel sottotitolo – Gli allenatori di Benevento e Frosinone s’incrociano nella sfida più importante”.