La Gazzetta dello Sport su Berlusconi e il Milan: "Gioca ancora Silvio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio alle parole rilasciate ieri dal neo proprietario del Monza Silvio Berlusconi che ha ampiamente sconfinato in "Casa Milan": "Gioca ancora Silvio". L'ex numero uno rossonero ha dichiarato: "Milan, così non va. Pipita troppo solo. Vorrei vedere due punte. Guarderò il derby in tv. Con disappunto".