La Gazzetta dello Sport su Chiesa: "Intrigo Viola"

© foto di stefano tedeschi

Sono giorni complicati in casa Fiorentina, con la situazione relativa al classe 1997 Federico Chiesa che continua a tenere banco. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio laterale: "Intrigo Viola". Il patron della Fiorentina Rocco Commisso a precisa domanda sul futuro del talento viola ha risposto con un "vedremo", mentre è stato lo stesso giocatore a ribadire davanti alle telecamere come ogni decisione sia stata rinviata. Il clima non è dei più distesi, soprattutto dopo il duro confronto avvenuto sul pullman della squadra tra il giocatore e Joe Barone, braccio destro di Commisso.