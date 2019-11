La Gazzetta dello Sport su Conte: "E Antonio spiegò il kamasutra"

© foto di Wilman

La confessione di Antonio Conte sulle richieste ai propri calciatori di morigeratezza dal punto di vista sessuale, diventano occasione, per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, di titolare, a pagina 8: "E Antonio spiegò il kamasutra". Una pagina dedicata tutta al tecnico nerazzurro, con un altro titolo presente: "Conte spinge ancora l'Inter: 'Siamo corti in alcuni reparti. Il tecnico: 'Noi in emergenza. Fino a Natale ci giochiamo tanto'".